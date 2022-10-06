Giresun 3. sayfa haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga; 1 ölü - Son Dakika
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Giresun 3. sayfa haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga; 1 ölü

06.10.2022 11:21
Giresun 3. sayfa haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga; 1 ölü

Giresun 3. sayfa haberi | Giresun'un Eynesil ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Kemal Dede (54) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal Dede olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olay sonrası M.D, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Eynesil, Giresun, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun 3. sayfa haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga; 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun 3. sayfa haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga; 1 ölü - Son Dakika
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