Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde M.D. ile akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Kemal Dede (54) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İkili arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal Dede olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Olay sonrası M.D, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Eynesil, Giresun, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Giresun 3. sayfa haberleri: Giresun'da bıçaklı kavga; 1 ölü - Son Dakika

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