Giresun 5 yıl önce keşfedilen mavi göl'e, 1 milyon ziyaretçi - Son Dakika
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Giresun 5 yıl önce keşfedilen mavi göl'e, 1 milyon ziyaretçi

6 saat önce

5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl'e, 1 milyon ziyaretçiGİRESUN'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 5 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl'e, 1 milyon ziyaretçi

GİRESUN'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 5 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oldu. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip göl, 5 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 5 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlıyor. Tabiat parkı ve Mavi Göl, 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çekiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl'de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 gölden oluşan, halk arasında 'Sodalı Göl' diye de adlandırılan kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alan gölü, 5 yılda 1 milyon dolayında yerli ve yabancı turist, ziyaret etti.

Özellikle sosyal medyadaki paylaşımların etkisiyle kısa sürede büyük üne kavuşan göl, 2018'de 200 bin, 2019'da ise yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladı. Turizmciler, yurt içi ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği gölün, yörenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Giresun 5 yıl önce keşfedilen mavi göl'e, 1 milyon ziyaretçi

Doğu Karadeniz Bölgesi, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:06 Kaynak: DHA
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