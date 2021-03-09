Giresun'a 18 yılda 927 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı - Son Dakika

Giresun'a 18 yılda 927 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı

09.03.2021 10:27
Giresun'a 18 yılda 927 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı, System.String[]

Giresun'a sağlık alanında son 18 yılda 927 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

Giresun'a sağlık alanında son 18 yılda 927 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hükumet olarak insana verdikleri sağlık hizmetini devletin sağladığı bir imkan değil, hakkın teslimi olarak gördüklerini belirtti.

AK Parti iktidarından önce hastane kapılarında uzayıp giden kuyruklar olduğunu kaydeden Öztürk, "Parası olmayanların hastane kapılarından geri çevrildiği, bebeklerin ve cenazelerin rehin tutulduğu bir Türkiye vardı. Artık o günleri ülke olarak geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Öztürk, hastaneleri modern imkanlara ve fiziki şartlara sahip, aynı zamanda hizmet sunum kalitesi bakımından da birinci sınıf hastaneler haline getirdiklerini belirterek, sağlık alanında getirdikleri yeni anlayışla koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını aktardı.

Giresun ve ilçelerinde 2002-2020 yılları arasında son teknolojiye sahip, modern sağlık tesisleri yaptıklarının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Merkezde Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, 350 yataklı yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 75 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 50 yataklı Espiye Devlet Hastanesi, 75 yataklı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi 50 yataklı ek binayı şehrimize kazandırdık. Yine bunların yanı sıra merkezde ve ilçelerimizde çok sayıda Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, sağlık evlerini ve 112 Acil Servis Merkezini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şehrimize hükümetimiz döneminde son 18 yılda 927 milyon 500 bin lira yatırım yaptık."

Cemal Öztürk, 2002'de yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranını yüzde 67'ye çıkardıklarını ifade ederek, her hekime bir oda prensibiyle muayene oda sayısını da 366'ya yükselttiklerini aktardı.

Geçen yıl itibarıyla Giresun'da 142 aile hekiminin hizmet verdiğini kaydeden Öztürk, 2020 yılında 2 bin 377 vatandaşa da evde sağlık hizmetini sunulduğunu belirtti.

Milletvekili Öztürk, acil durumlarda vatandaşın imdadına yetişmek için 112 Acil Servis hizmetinde devrim niteliğinde yenilikler yaptıklarını vurgulayarak, "2002 yılında 2 olan 112 Acil İstasyon sayısını 29'a, 112 Acil Ambulans sayısını 4'ten 59'a çıkardık. 5 kar paletli ambulansı da vatandaşın hizmetine sunduk. Bunların yanı sıra helikopter ile çok sayıda hastamızın naklini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Devlet Hastanesi, Yatırım, Giresun, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Giresun'a 18 yılda 927 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor Fatih Altaylı'dan çarpıcı Ali Koç iddiası: Tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcar Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti
Yönetimi eleştiren sözleri sonrası Galatasaray Belhanda'yı kadro dışı bırakabilir Yönetimi eleştiren sözleri sonrası Galatasaray Belhanda'yı kadro dışı bırakabilir         
10:23
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Çiller'den bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini aldırdığı iddiasına yanıt Çiller'den bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini aldırdığı iddiasına yanıt         
09:17
Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız Yunanistan iyice zıvanadan çıktı: İsrail'den yeni silah sistemleri alıp Türkiye'yi vuracağız         
08:54
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı         
07:26
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı         
23:15
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu         
22:08
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma Eski eşini sevgilisine vurdurtan kadına gelen son mesaj her şeyi açık etti: Kapıyı sen açma         
13:54
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 10:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'a 18 yılda 927 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei