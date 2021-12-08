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Giresun'a 22 milyon avro bedelli atıksu arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

Giresun'a 22 milyon avro bedelli atıksu arıtma tesisi yapılacak

08.12.2021 16:53
Giresun'a 22 milyon avro bedelli atıksu arıtma tesisi yapılacak

Giresun'a Avrupa Birliği desteğiyle yapılacak atıksu arıtma tesisinin çalışmalarına bu ay içerisinde başlanacağı bildirildi.

Giresun'a Avrupa Birliği desteğiyle yapılacak atıksu arıtma tesisinin çalışmalarına bu ay içerisinde başlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin bir otelde düzenlenen başlangıç toplantısında, tesisin yerleşimi ve yapımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

İPA-2 Programı çerçevesinde ihaleye çıkan ve toplam bedeli 22 milyon avro olan projenin maliyetinin yüzde 77'si Avrupa Birliği, yüzde 9'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 14'ü de Giresun Belediyesi tarafından karşılanacak.

Projeyle 32 kilometre uzunluğunda atık su kolektörü ileri arıtma sistemi uygulanarak çevreye temiz bir tesis kazandırılması ve atık suyun Karadeniz açıklarına verilmesi hedefleniyor. Bu ay içerisinde hem atıksu arıtma tesisi hem de kanalizasyon hattı projesi çalışmalarına başlanılması ve projenin 2,5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Son sistem teknoloji ile ve bazı özellikleriyle Türkiye'de ilk olacak tesis kendi elektriğini de üretecek. Tesisin çamur havuzunda oluşacak metan gazı, kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Bu sayede tesis, içerisine kurulacak elektrik üretim tesisiyle kendi elektriğinin yüzde 75'ini karşılayacak.

Tesis, Batlama havzasının girişinde belediye konkasör tesislerinin yer aldığı 28 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren projenin gündemlerinin en başında yer aldığını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Projede aksayan yönleri gidermek amacı ile ilgili kişi ve kurumlar ile görüşerek projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yaptık ve nihai projenin başlangıcı sağlanmış ve ne mutlu ki sizlerle beraber bugün burada açılış toplantısını yapıyoruz. Projenin hayata geçmesi için proje paydaşlarıyla sürekli görüştük ve büyük çaba sarf ettik, sonuçta da mutlu sona ulaştık. Proje bitiminde inşallah mavi bayrak adayı, doğaya ve insana saygısının gerekliliğini yerine getirmiş bir belediye olarak hizmetlerimize devam edeceğiz."

Toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Gelişim Departmanı Başkan Yardımcısı Laurent Guırkınger ve Delegasyon Sektör Yöneticisi Asuman Özaltay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Raci Bayer ve ilgili teknik personel katıldı.

Avrupa Birliği, Karadeniz, Türkiye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'a 22 milyon avro bedelli atıksu arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'a 22 milyon avro bedelli atıksu arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
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