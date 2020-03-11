Giresun'a 3. OSB yapılması için fizibilite çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Giresun'a 3. OSB yapılması için fizibilite çalışması başlatıldı

6 saat önce

Giresun'a 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için fizibilite çalışmalarının başladığı bildirildi.

Giresun'a 3. OSB yapılması için fizibilite çalışması başlatıldı, System.String[]

Giresun'a 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için fizibilite çalışmalarının başladığı bildirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, GTSO tarafından planlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca (DOKA) desteklenen 3. OSB fizibilite çalışmaları için yer ve sektör tespiti etüdünün başlatıldığını belirtti.

Fizibilite çalışmaların bir yıl sürmesi ve sonucunun ilgili merciler ve kamuoyu ile paylaşılmasının planlandığını belirten Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"Giresun'da yapılması düşünülen ihtisas karma OSB'nin ilimize ve bölgeye uygunluğunu ve ihtiyacını analiz etmek, Giresun'un doğu yakası ilçelerinde özel veya kamu arazilerinde uygun yer tespiti, ihtisas ya da karma OSB kurulması için sektör analizi yapmak, kurulması düşünülen bölgenin türünü belirlemek, ilde faaliyet gösteren temel paydaşların ve hedef kitlenin söz konusu yatırım için talebini ortaya koymak ve yapılan analizlere bağlı olarak teknik, finansal ve ekonomik yapılabilirliğini belirlemek amacıyla fizibilite raporu saha etüdüne başlanıldı."

Çakırmelikoğlu, yatırımın fizibil olup olmadığının tespit edilmesi, sosyal hayata ve ekonomiye katkısı, maliyet tespiti, yatırım ihtiyacının gerekçelendirilmesi konularının projenin beklenen sonuçlarını oluşturacağının altını çizdi.

Organize Sanayi Bölgesi, Giresun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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