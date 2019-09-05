Son Dakika Haberleri: Giresun'a "Fındık Müzesi" İl Genel Meclisi gündeminde
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Giresun'a "Fındık Müzesi" İl Genel Meclisi gündeminde

1 saat önce

Giresun İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı devam ederken, "Fındığın Başkenti" tartışması da meclisin gündemine geldi.

Giresun'a

Giresun İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı devam ederken, "Fındığın Başkenti" tartışması da meclisin gündemine geldi.


CHP Tirebolu İl Genel Meclisi üyesi Ömer Cebeci, tartışmalara son verecek bir fındık müzesinin yapılması konusunda önerge verdi. Verdiği önergeyle ilgili konuşma yapan CHP Tirebolu İl Genel Meclis üyesi Cebeci, tarihi kaynakların ve belgelerin ışığında fındığın başkenti Giresun'un olduğunu ortaya koyan bir müzenin yapılması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Cebeci yaptığı konuşmada, "Tarihi kaynaklar göstermektedir ki Osmanlı döneminde dahi ilk fındık ihracatının yapıldığı il Giresun'dur. Yine tarihi kaynaklardan yola çıkarak diğer illere fındık fidanlarının Giresun'dan götürülerek dikildiği bilinmektedir. Aynı zamanda ilk ve tek olan Fındık Araştırma Merkezinin Giresun'da kurulması ve olması, yine fındık üreticilerinin en büyük kooperatifi olan FİSKOBİRLİK'in Giresun'da olması tesadüf değil anlamlıdır. Bütün bunları kamuoyuna göstermek ve anlatmak için ihtiyacımız olan Fındık Müzesidir. İl Genel Meclisi olarak bir fındık müzesinin kurulmasını öneriyorum. Bu konuda çalışma yapan kurumlarımız var ise de bu kurumlara İl Genel Meclisi olarak destek olunmasını öneriyorum" dedi. - GİRESUN

Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
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