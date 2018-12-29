Son Dakika Haberleri: Giresun'a Şehit Ateşi Düştü

Giresun'a Şehit Ateşi Düştü

30 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun'un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu.

Giresun'a Şehit Ateşi Düştü, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun'un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi ise askeri yetkililerce Dereli ilçesindeki ailesine verildi. Cenazenin sabah Giresun'a gönderileceği ve Dereli ilçesinde tören düzenleneceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:11 Kaynak: İHA

Hakkari, Dereli, Giresun, Güncel
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