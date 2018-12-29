Giresun'a Şehit Ateşi Düştü
30 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun'un Dereli ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde çığ düşmesi sonucu Giresun
'un Dereli
ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi ise askeri yetkililerce Dereli ilçesindeki ailesine verildi. Cenazenin sabah Giresun'a gönderileceği ve Dereli ilçesinde tören düzenleneceği öğrenildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:11 Kaynak: İHA
Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar
Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı
AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi