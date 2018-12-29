Giresun'a Şehit Ateşi Düştü
45 dakika önce
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç'in (28) acı haberi memleketi Giresun'daki ailesine ulaştı.
HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Salih Dinç'in (28) acı haberi memleketi Giresun
'daki ailesine ulaştı. Hakkari
'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav Üs Bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Giresun'un Dereli
ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, Orman İşletme Müdürlüğü
'nde şoför olan baba Emrullah Dinç'e oğlunun şahadet haberini verdi.
Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç'in nişanlı olduğu öğrenildi. Şehit asker, Dereli ilçesinde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. - Giresun
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:00 Kaynak: DHA
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