Giresun'a yapılan sağlık yatırımları

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yıl sonuna kadar bitirilmesi amaçlanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesini, onkoloji alanında Karadeniz Bölgesinde üs haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 88. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Giresun'a ikisi uzman olmak üzere 71 doktor ataması yapıldığını belirtti.

Ataması gerçekleştirilen uzman doktordan birisinin tıbbi onkolog olduğuna işaret eden Öztürk, Giresun genelinde sağlık yatırımlarını artırmaya ve doktor kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Eylül ayında 18 uzman doktorun daha ihtiyaç duyulan hastanelere atamasının yapılacağını aktaran Öztürk, "Hemşehrilerimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için Giresun Üniversitemiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz nezdinde yapılan çalışmalarla sağlık yatırımlarımızı artırmaya ve doktor kadrolarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Öztürk, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatını yıl sonuna kadar bitirmeyi amaçladıklarına, burayı onkoloji alanında Karadeniz Bölgesinde üs haline getirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İçerisinde Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi olacak. Yeni hastanemizin hizmete girmesiyle ilimizin onkoloji alanında Karadeniz Bölgesinde üs haline gelmesini hedefliyoruz. Eğitim ve araştırma hastanesi en kapsamlı olan üçüncü basamak hastane olacak. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi ise ikinci basamak hastane olarak hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek. Eğitim ve araştırma hastanesinin hizmete girmesiyle sağlık kenti olma yolunda bir adım daha atmış olacağız."