Giresun'a yapımı planlanan yeni Adalet Sarayı projesi - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yeni Adalet Sarayının avan projesinin tamamlandığını ve onaylandığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 60 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip projenin yatırım bedelinin 240 milyon lira olduğunu belirtti.

Yeni Adalet Sarayı ile çok daha yüksek standartlarda adalet hizmetlerine kavuşulmuş olunacağını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Projede 59 cumhuriyet savcısı, 70 hakim, 41 adalet uzmanı, 8 ağır ceza, 12 asliye ceza, 3 sulh ceza, 10 asliye hukuk, 4 aile mahkemesi, 3 iş, 6 sulh hukuk ve 5 icra mahkemeleri, 2 infaz hakimliği, bir kadastro mahkemesi, bir adli tıp şube, bir icra, bir seçim ve bir denetimli serbestlik müdürlükleri ile baro başkanlığı odaları ve her katta avukatlar için dinlenme odaları bulunacak."