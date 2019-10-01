Son Dakika Haberleri: Giresun'a yöresel ürün pazarı kurulacak
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Giresun'a yöresel ürün pazarı kurulacak

1 saat önce

Giresun'a yerli ürün pazarı kurulacak.

Giresun'a yöresel ürün pazarı kurulacak, System.String[]

Giresun'a yerli ürün pazarı kurulacak. Köylülerin ürettiği yöresel ve organik ürünlerin satılacağı yöresel pazar için proje çalışmalarının sürdüğü açıklandı.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yöresel Pazar yeri açılmasına yönelik proje hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek, bu konuda da DOKA ile de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.


Belediye Başkanı Şenlikoğlu, yöresel Pazar yerinin kent merkezinin en az iki noktasında açılacağını ifade ederek, "19 ilçede yetişen ürenler için bir Pazar yeri, bir de sadece kadınlarımızın kendi ürünlerini satabileceği bir Pazar yeri açmayı planlıyoruz. Tespit ettiğimiz iki ayrı nokta var. Buralara yöre mimarisine uygun küçük ahşap satış yerleri yapacağız" dedi - GİRESUN

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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