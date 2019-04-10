Giresun Adası İçin Unesco Sürecinde Sona Gelindi

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Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi