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Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor - Son Dakika

Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor

08.08.2021 13:10
Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor, System.String[]

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Giresun Adası, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğu Karadeniz'deki Giresun Adası'na gelenler, Bizans mezarları, surlar, manastır harabesi ve şapel gibi tarihi kalıntıları inceleme imkanı buluyor.

Ada, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aramak için adaya gelmesi" gibi mitolojik hikayelere konu olmasıyla da biliniyor. Yeni sezonda turizm şirketlerinin rotasına dahil olan Giresun Adası, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Adaya ulaşım ise özel bir tur teknesi tarafından sağlanıyor, yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından adaya çıkılıyor.

Giresun Adası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan başvuru işleminin ardından çalışmalar devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, AA muhabirine, adanın kentin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Giresun'a özellikle yaz mevsiminde gelen ziyaretçilerin adayı da gezdikten sonra kentten ayrıldığını belirten Gürgenci, "Ada arkeolojik ve doğal sit alanı. Yapılmış kazılar var. Eylül ayı gibi de kazılar tekrar başlayacak. Kazılar, yürüyüş yolları ve bazı düzenlemelerin ardından adanın turist potansiyelinin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Gürgenci, salgın öncesindeki ziyaretçi potansiyeline bu sezon ulaşmaya başladıklarını vurgulayarak, özellikle yabancı turistlerin uğrak noktasının Giresun Adası olduğunu aktardı.

Adada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar olduğuna dikkati çeken Gürgenci, "Giresun Adası için üzerinde bulundurduğu doğal ve kültürel varlıklar dolayısıyla UNESCO'ya başvuru yaptık. UNESCO'ya girebilecek niteliklere sahip bir ada. İnanıyoruz ki UNESCO'ya girecektir." diye konuştu.

"Turizm destinasyonu olarak Giresun Adası'nı olmazsa olmaz olarak görüyoruz"

Ürdün'den gezmek için bölgeye gelen Alaa Ali Hassan, Giresun Adası'nı çok beğendiklerini söyledi.

Hassan, burasının çok güzel bir ada olduğunu ifade ederek, "Adada hiçbir şekilde kimsenin yaşamıyor olması dikkatimi çekti. Diğer taraftan da adada yaşayan karabatak gibi kuşlar dikkatimi çeken unsurlar oldu." dedi.

Ürdün'den gelen Ramiz Alminat da Türkiye'nin deniz, orman ve dereleri ile muhteşem görüntülere sahip olduğunu vurguladı.

Giresun Adası'nın da doğal güzellik bakımından çok muhteşem olduğunu dile getiren Alminat, ayrıca tarihi zenginliklerinin de dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Adaya sefer düzenleyen tur şirketinin işletmecisi Ercan Ayhan ise çok önemli bir değer olan adaya çok sayıda tur şirketinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Ayhan, bölgeye gelen turistlerin deniz gezisi yapmaktan keyif aldığına işaret ederek, "Tur otobüslerinde karada yapılan uzun gezilerin ardından deniz gezisi ve Giresun Adası'na çıkmak ayrı bir keyif sağlıyor. Turizm destinasyonu olarak Giresun Adası'nı olmazsa olmaz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor
Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor
Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor
Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor
Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor

Giresun Adası, Giresun, Bizans, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Giresun Adası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor - Son Dakika


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