Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışmaları - Son Dakika

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışmaları

6 saat önce

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, 2019 yılında 106 bini aşkın hastaya poliklinik hizmeti verildiği bildirildi.

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışmaları, System.String[]

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, 2019 yılında 106 bini aşkın hastaya poliklinik hizmeti verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında hizmete giren kurumda 40'ı diş hekimi olmak üzere 140 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl merkezde 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti verildiği ifade edilerek, 39 bin 356 kişiye sabit ve hareketli protez yapıldığı kaydedildi.

346 hastaya evde sağlık hizmeti verildiği vurgulanan açıklamada, 66 hastaya da genel anestezi altında tedavilerinin yapıldığı aktarıldı.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:54:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]