Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin çalışmaları - Son Dakika

Giresun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, 2019 yılında 106 bini aşkın hastaya poliklinik hizmeti verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında hizmete giren kurumda 40'ı diş hekimi olmak üzere 140 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl merkezde 106 bin 272 hastaya poliklinik hizmeti verildiği ifade edilerek, 39 bin 356 kişiye sabit ve hareketli protez yapıldığı kaydedildi.

346 hastaya evde sağlık hizmeti verildiği vurgulanan açıklamada, 66 hastaya da genel anestezi altında tedavilerinin yapıldığı aktarıldı.