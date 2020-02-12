Giresun akaryakıt istasyonun çatısı çöktü - Son Dakika
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Giresun akaryakıt istasyonun çatısı çöktü

6 saat önce

Akaryakıt istasyonun çatısı çöktüGİRESUN'un Eynesil ilçesinde kapalı olan bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Akaryakıt istasyonun çatısı çöktü

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde kapalı olan bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda çatının altında kalan bir araç hasar gördü.

Eynesil ilçesi Altınlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kullanım dışı olan akaryakıt istasyonunun çatısı bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında biriken kar nedeniyle çöktü. Akaryakıt istasyonunun boş olması nedeniyle olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, istasyonda park halinde bulunan bir araç ise çöken çatının altında kaldı. Araçta hasar oluştu.

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Yağan kar nedeniyle aracını çatısı çöken istasyona park eden Mehmet Elmalı, "Bu sene çok kar yağdığı için ve araba bırakmaya yer olmadığı için buranın da kullanılmaması nedeniyle aracımı buraya park ettim. İlk başta çöken çatının altına çekmeyi düşündüm ancak önünde başka bir araç vardı. Onun çıkamayacağını düşünerek aracımız biraz daha ileriye park ettim. Bizim aracın üzerine düşmedi, şansımız varmış. Olay yerine geldiğimde çatının altında bir kamyonet vardı. Kepçe vasıtasıyla oradan çıkarıldı. Ben de aracımı almaya geldim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Kar fazla yağınca çatılar düşebiliyor. Hiçbir yer güvenli değil" dedi.

Giresun akaryakıt istasyonun çatısı çöktü

Eynesil, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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