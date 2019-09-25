Giresun bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı

Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayıyı görenler, Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği 250 kilo ağırlığındaki boz ayıyı uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi. Sıkıştığı tellerden kurtarılan boz ayı, bir süre sonra kendine gelerek ormanlık alanda gözden kayboldu.

Giresun 'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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