Giresun Balıkçı Barınağı Projesi yatırım programına alınıyor - Son Dakika

Giresun Balıkçı Barınağı Projesi yatırım programına alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Balıkçı Barınağı'nın kente değer katacağını belirterek, "Giresun'umuzun hak ettiği çok değerli bir proje. Yatırım programına alıyoruz, inşallah en kısa sürede beraber temelini atarız." dedi.

Giresun Balıkçı Barınağı Projesi yatırım programına alınıyor, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Balıkçı Barınağı'nın kente değer katacağını belirterek, "Giresun'umuzun hak ettiği çok değerli bir proje. Yatırım programına alıyoruz, inşallah en kısa sürede beraber temelini atarız." dedi.

Karaismailoğlu, Espiye ilçesinde yapımı devam eden Espiye Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Balıkçılarla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diledi.

Karaismailoğlu, afetin izlerini kısa sürede silmeye çalıştıklarını ve belli bir aşamaya da geldiklerini vurgulayarak, şehir merkezlerinde ana yollarda hiçbir sıkıntı olmadığını ifade etti.

Afet bölgesinde normal hayata dönülmesi için devletin büyük gayret gösterdiğini, vatandaşların da kendi çabalarıyla bu gayrete destek olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Giresun'da yardımlaşmanın tam bir örneğini gördük. Devletin bütün kurumları, bütün bakanlıklarımız, belediyeler, teşkilatlarımız hepsi seferber oldular. Canla başla çalıştılar, kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldırmada belli bir seviyeye geldik, inşallah kısa sürede de afetin eserleri ortadan kalkacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, hasar gören yollar ve köprülerle ilgili hummalı bir çalışma olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Köprülerimizi yapmaya başladık. Kalıcı imalatlar yapmaya başladık. İnşallah onları da en kısa zamanda yenileyip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Diğer dere yataklarındaki büyük hasar görmüş yollarla ilgili de proje çalışmalarımız var. İnşallah bundan sonra böyle bir afet durumunda etkilenmemek üzere proje yapacağız. Belki hiç dere yataklarını kullanmadan farklı güzergahlardan afetten etkilenmeyecek yollar yapacağız."

Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinin güneyindeki köylerde hasar gören yollarda incelemelerde bulunacağını aktaran Karaismailoğlu, "Bir taraftan proje çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan imalatlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız arazide büyük bir özveriyle afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalarda bulunuyorlar." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bölgeyi ilgilendiren çok önemli projelerden biri olan Eğribel Tüneli'nde dün incelemelerde bulunduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açacağımız çok önemli görev ifa edecek Eğribel Tüneli'nde de çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Betonarme kısımlarına, ince işlerine başlandı. Elektromekanik sistemleri de yapıldığı zaman önümüzdeki yıl bu vakitlerde tüneli de hizmete açmanın çabası içerisindeyiz. Eğribel Tüneli Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde 5 bin 900 metrelik uzunluğa sahip. Eğribel bölgesindeki kışın yaşanan bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracak çok önemli bir yatırım. Ülkemizdeki en uzun tünellerden bir tanesi."

"Ankara-Niğde Otoyolu'nun toplam uzunluğu 330 kilometre"

Memleketin her noktasında çok önemli, değerli projelerin devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, bunların hep vatandaşın konforunu, yaşam kalitesini artırmak için yapıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli projelerinden birinin de Ankara-Niğde Otoyolu olduğuna işaret ederek, cuma günü saat 15.00 civarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu otoyolun hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun toplam uzunluğunun 330 kilometre olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"275 kilometresi ana gövde, geri kalan kısımlar da bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometrelik yolu cuma günü inşallah vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi, bütün akıllı sistemlerle donatılmış, kameraları, sensörleri olay algılama, değişken mesaj sistemleri, değişken trafik işaretlerinin bulunduğu akıllı ulaşım sistemlerinin en iyi örneklerinin sunulduğu hem ulaşım konforu hem de standartları çok yüksek bir yol. Vatandaşımızın kullanacağı, Konya'ya, Kırşehir'e, Aksaray'a Niğde'ye, Kırıkkale'ye hizmet edecek çok önemli bir yok aksı. Bu yol aksını tamamladığımızda Niğde'den, Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol aksıyla buluşmuş olacağız. Çok önemli, değerli projelerden bir tanesi."

Espiye Balıkçı Barınağı'nın inşasına da kısa süre önce başlandığını anımsatan Karaismailoğlu, buranın faaliyete geçmesi ile balıkçıların konfora ulaşacağını anlattı.

Karaismailoğlu, barınaktaki işlerin bitmek üzere olduğunu, gelecek ay hizmete açmayı planladıklarını ifade etti.

Giresun Balıkçı Barınağı projesi

Balıkçılık Av Sezonunun bu yıl Giresun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Karaismailoğlu, balıkçıların bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende müjde vererek, Giresun Balıkçı Barınağı'nın onayını verdiğini açıkladığını belirterek, "Onu da ben müjdeliyorum bütün Giresunlu kardeşlerime, Giresun ve balıkçılar için çok değerli olan bir proje, inşallah bittiğinde Giresun'a değer katacak, balıkçılarımızın hak ettiği, Giresun'umuzun hak ettiği çok değerli bir proje. Yatırım programına alıyoruz, inşallah en kısa sürede beraber temelini atarız." dedi.

Yeni balıkçı barınağının 960 metre dalga kıran uzunluğuna sahip olacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Çok büyük bir balıkçı barınağı olacak. 200 tekne kapasiteli, Karadeniz Bölgesine, Giresun'a hizmet verecek, balıkçılarımızı rahatlatacak, onların konforunu ve çalışmalarını kolaylaştıracak bir proje olacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her köşesinde, karada, havada, denizde çok değerli yatırımların devam ettiğinin altını çizerek, "Hepsini bir bir hizmete açıyoruz, inanın o kadar çok ki bazılarına yetişemiyoruz, 'siz açın vatandaşlarımız kullansın' diyoruz. Bunun yanında yeni ihtiyaçlar doğuyor, yeni projeleri hayata sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bir müddet daha Giresun'da bulunacaklarını belirten Karaismailoğlu, afetin izlerini bertaraf etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer ilgililer eşlik etti.

TEM Otoyolu, Giresun, Espiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun Balıkçı Barınağı Projesi yatırım programına alınıyor - Son Dakika Ekonomi


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