Giresun Baraj Gölünde Sızıntı Başladı, 12 Ev Tahliye Edildi-5
25 dakika önce
Giresun BARAJ GÖLÜNDE SIZINTI BAŞLADI, 12 EV TAHLİYE EDİLDİ-5 (aktuel-tamamı)(Tür: Yurt)
Giresun
BARAJ GÖLÜNDE SIZINTI BAŞLADI, 12 EV TAHLİYE EDİLDİ-5 (aktuel-tamamı)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:53 Kaynak: DHA
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