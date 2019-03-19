Son Dakika Haberleri: Giresun Baraj Gölünde Sızıntı Başladı, 12 Ev Tahliye Edildi-5

Giresun Baraj Gölünde Sızıntı Başladı, 12 Ev Tahliye Edildi-5

25 dakika önce

Giresun BARAJ GÖLÜNDE SIZINTI BAŞLADI, 12 EV TAHLİYE EDİLDİ-5 (aktuel-tamamı)(Tür: Yurt)

Giresun BARAJ GÖLÜNDE SIZINTI BAŞLADI, 12 EV TAHLİYE EDİLDİ-5 (aktuel-tamamı)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Giresun, Güncel
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