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Giresun Barosu Başkanı Karademir: "Sıla Şentürk olayının takipçisi olacağız" - Son Dakika

Giresun Barosu Başkanı Karademir: "Sıla Şentürk olayının takipçisi olacağız"

17.02.2022 15:32
Giresun Barosu Başkanı Karademir: "Sıla Şentürk olayının takipçisi olacağız"

Giresun'da kendisini daha önce kaçıran Hüseyin Can Gökçek tarafından dün aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk bugün son yolculuğuna uğurlanırken,Giresun Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Giresun Barosu Başkanı Av Soner Karademir, Giresun Barosu olarak...

Giresun'da kendisini daha önce kaçıran Hüseyin Can Gökçek tarafından dün aralarında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk bugün son yolculuğuna uğurlanırken,

Giresun Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Giresun Barosu Başkanı Av Soner Karademir, Giresun Barosu olarak tüm olaylarda olduğu gibi süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Karademir, "Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair iddialar var. Sanığın daha önce cinsel istismardan yargılandığı dava ağır cezada devam ediyor. Şüphelinin Mart ayında duruşması vardı. Kendisiyle ilgili de daha önce bir hastaneden alınmış yüzde 50 zeka geriliğine dair bir rapor var. Ancak Giresun Adli Tıp Kurumu'nda cinsel istismarın suç olduğunu anlayabilecek zeka seviyesine sahip olduğuna dair bir rapor var. Bundan dolayı ceza ehliyetinin olduğunu düşünüyoruz. Bunların dışında mayıs ayında da İstanbul İhtisas Kurumundan bir rapor alınacakmış. Fakat böyle bir olay meydana geldi, çok üzüntülüyüz. Giresun Barosu, TBB, komşu barolarımız ve Tüm Türkiye Baroları olarak tüm olaylarda olduğu gibi süreci yakından takip etmeye devam edeceğimizi, Giresun soruşturma dosyasına müdahil olduğumuzu yaşanan bu vahim olay nedeni ile failin, sorumluluğu ya da ihmali olanların kanunlarımızın öngördüğü yaptırıma tabi tutulmaları için gereken tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. - GİRESUN

Giresun Barosu Başkanı Karademir: Sıla Şentürk olayının takipçisi olacağız

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Giresun Barosu, Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun Barosu Başkanı Karademir: 'Sıla Şentürk olayının takipçisi olacağız' - Son Dakika


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