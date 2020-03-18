Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Su faturası ve kira ödemelerini 3 ay erteledik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: 'Su faturası ve kira ödemelerini 3 ay erteledik' - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Su faturası ve kira ödemelerini 3 ay erteledik"

24 dakika önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Korona virüsle mücadele kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu:

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Korona virüsle mücadele kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.


Belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve ödeme güçlüğü çekenlerin kiralarının daha sonra ödenmek üzere 3 ay boyunca erteleneceğini ve su borcu olan ve ödeme güçlüğü çeken abonelerin de sularının 3 ay boyunca kesilmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Şenlikoğlu "Ülkemizi etkisi altında alan Korana virüsle mücadele kapsamında okulların kapatılması, iş yerlerinin belli kısıtlamalarla çalışıyor olmasının, alışverişlerin oldukça azalmasının esnaflarımızı ekonomik olarak sıkıntıya soktuğunu biliyoruz. Belediye olarak bu anlamda kiracılarımızın bir nebzede olsa rahatlaması amacıyla bir karar aldık. Buna göre, ihale ile kiraya verdiğimiz iş yerlerimizdeki esnaflarımızdan tahsil edeceğimiz kira bedellerinin 3 ay süreyle ötelenmesine karar verdik. Kira ödemesi güçlüğü çeken kiracı esnaflarımızın talep etmeleri halinde 3 ay süreyle kiralarını erteleyeceğiz. İnsan sağlığının çok daha önemli olduğu, adeta hayatın her yönden zorlaştığı bugünlerde esnaflarımıza yardımcı olmak gerekir diye düşündük. Yine, hijyenin ön planda olduğu bu olağanüstü günlerimizde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın sularının kesilmesi doğru olmazdı. Bu yüzden 3 ay süresince suları borcundan dolayı kesilme aşamasına gelmiş veya gelecek olan abonelerimize su kesintisi uygulanmayacaktır" dedi. - GİRESUN

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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