Son Dakika Haberleri: Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'dan Yeni Yıl Mesajı

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, yeni yılın Giresun'da, Türkiye ile dünyada umut, barış, sevgi ve hoşgörü yılı olmasını dilediğini belirtti.

Tüm dünyada savaşların son bulmasını ve dünyanın barış içinde yaşaması temennisinde de bulunan Aksu, şunları aktardı:

"Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları bilincinin daha yüksek seviyelere taşındığı bir dünya da yaşayalım istiyorum. Dünya ya gelen her insanın gelecek endişelerinin sağlık, adalet ihtiyaçlarının giderildiği, gelirlerin hakça bölüşüldüğü, işsizliğin, karamsarlığın olmadığı bir yıl diliyorum. 2019 umudun, sevginin mutluluğun, hepimizin başarı yılı olsun."

Aksu, belediye olarak 2019 yılında da Giresun'un gelişimine katkı sağlama düşüncesini ön plana alarak çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, mesajında, "2019 yılında ilimize hizmet ve yatırımlarımıza devam ederken Giresun'u en iyi şekilde tanıtmak ve turizmi daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:32 Kaynak: AA

Aksu, Kerim Aksu, Giresun, Politika
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