Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2020 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Şenlikoğlu, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl birçok hizmete imza attıklarını söyledi.

Özellikle altyapı ve üst yapıya çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, hedefleri doğrultusunda 1,5 yıllık süreci geride bıraktıklarını belirtti.

Bu yıl da önemli projeleri hayata geçirmeyi arzu ettiklerini dile getiren Şenlikoğlu, kent girişi ve içme suyu sorunlarının çözümü için de çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Daha yaşanabilir bir Giresun'u amaçladıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, Giresun Atatürk Stadına yapımı planlanan Millet Bahçesinin ihalesinin kısa süre sonra gerçekleştirileceğini, yine kentte içerisinde balık halinin de yer alacağı bir ticaret merkezi yapımını planladıklarını aktardı.

Şenlikoğlu, Giresun Belediyesinin 270 milyon lira borcu bulunduğunu ve bunun da bir yapılandırma sürecinde olduğunu sözlerine ekledi.