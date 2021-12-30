Üye Girişi
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi

30.12.2021 13:40
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2021 yılında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2021 yılında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet seferberliği kapsamında 2020'de olduğu gibi 2021'de de dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2022'de aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu yıl Dış Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma, Nihatbey Caddesi yenileme, Bilgi Evi, Kale Sosyal Tesisi ve Seyir Terası, Saat Kulesi, Yeni Hizmet Binası, Çınarlar Mahallesi ve Bulancak Durağı Yöresel Pazarları, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü yeni hizmet binası gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Şenlikoğlu, kitap fuarı gibi önemli bir etkinliğe de imza attıklarını ifada etti.

Şenlikoğlu, yine 2021 yılı içerisinde Uzuncakum Balıkçı Barınağı, Plajlar Bölgesi, Millet Bahçesi, Semt Sahaları, AB Atıksu Projesi ve Pazar Caddesi Yenileme projelerine de başlanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"28 mahallemizin tamamında büyük ve küçük ölçekli çalışmalar yürüttük. Her bir mahallemize dokunduk. Hizmette geri kalmış mahallelerimizi daha iyi hale getirmek için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Yeni yolların yapımından, mevcut yolların asfaltlanması ve betonlanması, yol bakım ve onarım çalışmaları ve diğer yandan sanat yapıları, istinat duvarları, beton perde duvar çalışmaları, yağmur suyu ve tretuvar çalışmalarına kadar bütüncül bir yaklaşımla projelerimizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu ve yol güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde projelere imza attık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

Giresun'u geliştirmeye, güzelleştirmeye ve komşu iller ile rekabet etmeye başlayan bir şehir haline getirmek için söz verdiklerinin altını çizen Şenlikoğlu, bunun için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Aytekin Şenlikoğlu, 2022'nin de Giresun için hizmetlerin daha çok yapıldığı bir yıl olacağına işaret ederek, tüm hemşehrilerinin yeni yılını kutlayarak, yeni yılın herkes için sağlıklı huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diledi.

YORUMLAR
500

Aytekin Şenlikoğlu, Bulancak, Giresun, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika


Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum..         
13:28
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
13:28 Kızını öldürmekle suçlanan anneden dehşete düşüren itiraf: Ben atmadım, babası olan komşum attı
13:16 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, içeri alınmadığı MEB'in önünde zehir zemberek sözler: Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement