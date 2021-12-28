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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 15:29
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şenlikoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş" adlı fotoğrafını seçen Şenlikoğlu, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

Şenlikoğlu, fotoğraflar için AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansının çok kıymetli işler yaptığını belirten Şenlikoğlu, "Çok değerli fotoğraflar var, insan seçmekte dahi zorlanıyor. Fotoğraf bir olayı, konuyu ölümsüzleştirmek için çok önemli. Yılın Fotoğrafları oylaması artık geleneksel hale geldi. Her yılın sonu geldiğinde Anadolu Ajansımızın fotoğraf oylamasını bekliyoruz. Seçimi oldukça zor olan bu güzel organizasyonda sonucun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Aytekin Şenlikoğlu, Ali Atmaca, İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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