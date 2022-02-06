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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

06.02.2022 15:11
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiğini belirtti.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Şenlikoğlu, "Bu süreçte arayan, soran, mesaj gönderen, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir süre sonra sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.

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Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika
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