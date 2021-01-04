Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: "Yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak" - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 35 puanla lider tamamlayan Giresunspor'u tebrik ederek, "Bu yolun sonunda inşallah şampiyonluk coşkusu yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlı takımın başarısıyla gurur duyduklarını vurguladı.

Giresunspor'un şehrin göz bebeği olduğunu ifade eden Şenlikoğlu, "Giresunspor bizim için çok önemli. Şu an çok iyi giden, sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan bir Giresunspor'umuz var. Bu yolun sonunda inşallah şampiyonluk coşkusu yaşayacağız. Bu birlik ve beraberlikle bu başarının geleceğine inancımız tam. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Şenlikoğlu, ligin ikinci yarısındaki maçların Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanmasının planlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir kompleks oldu. Bu kompleksi şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye, AK Parti Giresun milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Görevde oldukları süre boyunca her fırsatta Giresunspor'un maddi ve manevi yanında olduklarına değinen Şenlikoğlu, "Başkan ve yönetim kuruluyla istişare halindeyiz. Takımın sıkıntı yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu başarının devamı için destek vermeye de devam edeceğiz. Yılların özlemini dindirmek için gün birlik ve beraberlik günü." şeklinde görüş belirtti.