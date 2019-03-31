Giresun Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Aytekin Şenlikoğlu...
41 dakika önce
Giresun Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.
Giresun Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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