Son Dakika Haberleri: Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğünün yangın tatbikatları çalışmaları
Son Dakika Güncel Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğünün yangın tatbikatları çalışmaları - Son Dakika

Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğünün yangın tatbikatları çalışmaları

6 saat önce

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kamu ve özel kurumlar ile kuruluşlarda görevli personele yönelik yangın tatbikatlarının sürdürüldüğü bildirildi.

Giresun Belediye İtfaiye Müdürlüğünün yangın tatbikatları çalışmaları, System.String[]

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kamu ve özel kurumlar ile kuruluşlarda görevli personele yönelik yangın tatbikatlarının sürdürüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tatbikatlarla bazı önlemlerin önceden alınması ve olası yangın durumlarına karşı bilgilendirmelerin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şehir genelinde birçok okul, fabrika, hastane, resmi daire ve çeşitli iş yerlerinde tatbikatların gerçekleştirildiği ifade edilerek, şunlar aktarıldı:

"Yapılan yangın tatbikatlarında yangından kaçış ve yangına ilk müdahale gibi konu başlıkları ele alınarak teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor ve gösteriliyor. Ayrıca oluşabilecek bir yangında binanın tahliye edilmesi ve yangın söndürme çalışmalarında dikkat edilecek hususlar tatbiki olarak anlatılırken yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanıldığı hakkında da bilgiler veriliyor."

İtfaiye, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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