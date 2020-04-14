Giresun Belediyesi 20 noktaya tıbbi atık kutusu yerleştirdi. - Son Dakika

Giresun Belediyesi ekipleri, kullanımı artan maske ve eldiven gibi atıkların toplanması için şehrin belirli noktalarına tıbbi atık kutuları yerleştirdi.



Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında bir yandan dezenfekte çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da halkın salgından etkilenmesini önlemek amacıyla tıbbi atık olarak değerlendirilen maske, eldiven ve diğer atıkların toplanması için harekete geçti. Ekipler halkın yoğun olduğu kamu kurum ve kuruluşları ile hastane önlerinde toplam 20 noktaya tıbbi atık kutuları yerleştirdi.



Belediye yetkilileri, vatandaşları duyarlılığa davet ederek "Bizleri korusa dahi maske ve eldivenlere virüs bulaşmış olabilir. Bu kişisel koruma ekipmanlarını çöpe attığımızda özellikle atık toplayıcılar veya kedi, köpeklerin dağıtmasıyla başka bireylere bulaşma riski yüksektir. Bu nedenle maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarını çöpe değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına atmak toplum sağlığı için önem arz ediyor" açıklamalarında bulundu. - GİRESUN