Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

24.06.2022 15:37
Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çınarlar Mahallesi Şehit Süleyman Selçuk Sokak'ta kanalizasyon bacası tamiratı, Hacımiktat Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi, Çıtlakkale Mahallesi Stadyum Sokak'ta içme suyu şebeke hattı tamiratı, Erikliman Mahallesi Devret Caddesi, Gedikkaya Mahallesi 102. Nolu Sokak'ta yağmur suyu hattı çalışması, Teyyaredüzü Mahallesi Taflancık mevki ve Alınca Sokak'ta kanalizasyon hattı tamiratı çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanacağı aktarılan açıklamada, gelen talepler doğrultusunda sorunların aciliyet sırasına göre giderildiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi Giresun'un Alucra ilçesinde organik çilek üretimi yaygınlaşıyor Giresun'un Alucra ilçesinde organik çilek üretimi yaygınlaşıyor
Kaynak: AA

Giresun, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:42 Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:55:10. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement