Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Giresun Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

7 saat önce

Giresun Belediyesince altyapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Giresun Belediyesi altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Giresun Belediyesince altyapı ve üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğünün şehrin birçok farklı noktasında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yol betonlama, Hacı Hüseyin Mahallesi Çoban Sokak'ta parke yenileme, Kazım Karabekir Caddesi'nde yol düzenleme, Çıtlakkale Mahallesi'nde asfalt tamiratı, Seldeğirmeni Mahallesi Güner Sokak'ta yol betonlama ve Yükselen Sokak'ta da yol açma çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada, bu mahallelerde devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye ekiplerinin şehrin farklı mahallelerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da çalışmalarını yakından takip ettiği vurgulandı.

Şenlikoğlu'nun çalışmaları takip ederek ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldığı ifade edilen açıklamada, Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak ile 124 Nolu Sokak'ı birbirine bağlayacak yeni yol açma çalışmalarını da yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Şenlikoğlu, şehrin dört bir tarafında yeni imar yolları açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgelerin ihtiyacını giderecek çalışmalar yapıyoruz. Giresun Orman Bölge Müdürlüğü arkasında Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve 200 metre uzunluğunda yeni imar yolunun açma çalışmasının büyük bir bölümü tamamlandı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından da altyapısı yapılacak, daha sonra üst yapısı yapılacak ve yolumuz hizmete açılacak."

Cumhuriyet Mahallesi, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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