Giresun Belediyesi araç parkını güçlendiriyor - Son Dakika

Giresun Belediyesi araç parkına vidanjör, tam donanımlı bomlu sepetli itfaiye, yol süpürme ile çöp toplama aracı kazandırıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenen araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için araç filosunu genişlettiklerini söyledi.

Araç filosu ne kadar güçlüyse hizmetlerin yapılmasının da aynı şekilde hızlanacağını belirten Şenlikoğlu, mahalle, köy ayırt etmeden şehrin her yerine hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Şenlikoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşme sonucunda kombine vidanjör talep ettiklerini aktararak, Kurum'un talimatının ardından yazışmaların başladığını, aracın Valilik üzerinden belediyeye tahsisinin yapılacağını vurguladı.

Maliyeti yaklaşık 5 milyon lirayı bulan vidanjör ile ilçe belediyelerine de destek olacaklarını dile getiren Şenlikoğlu, "Göreve geldiğimizde bir yıl süre istemiştik. Gerçi bu sürede henüz dolmadı ancak şunu söyleyeyim ki 2020 yılından itibaren icraatlarımız yoğun bir şekilde fiilen başlayacak. Arkadaşlarımız bizi izlemeye devam etsinler." dedi.

Şenlikoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hibe edilen araçlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye, milletvekillerine, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'ya ve diğer ilgililere teşekkür etti.