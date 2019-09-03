Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi araçlarına takip sistemi
Son Dakika Güncel Haber

Giresun Belediyesi araçlarına takip sistemi

2 saat önce

Giresun Belediyesi tarafından belediye bünyesindeki araçların, kurulan sistemle 24 saat takip edileceği bildirildi.

Giresun Belediyesi araçlarına takip sistemi, System.String[]

Giresun Belediyesi tarafından belediye bünyesindeki araçların, kurulan sistemle 24 saat takip edileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamayla, araçların izlenmesinin, denetlenmesinin, verimliliğinin artırılması ile yakıt israfının da önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Şenlikoğlu, uygulama ile toplam 112 aracın 24 saat boyunca izlenileceğine vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Belediyemizde israf dönemi bitti, tasarruf dönemi başladı. Halkımızın bize vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet ediyoruz. Belediyemizde almış olduğumuz bir karar, hayata geçirdiğimiz bir uygulama hepsi vatandaşlarımızın yararı için olacaktır. Bu bilinç ve anlayış ile çok çalışacağız, bu şehre en güzel hizmetleri getireceğiz."

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enflasyon verisi sonrası dolar ve euro sert düştü! İşte son durum
Son Dakika: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:44:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi araçlarına takip sistemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]