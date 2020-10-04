Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oluyor - Son Dakika

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oluyor

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında 100'ün üzerinde köpek ve 30'un üzerinde kediye bakılmasının yanı sıra sağlık kontrolleri, bakımları ve ameliyatları yapılabiliyor.

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oluyor, System.String[]

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında 100'ün üzerinde köpek ve 30'un üzerinde kediye bakılmasının yanı sıra sağlık kontrolleri, bakımları ve ameliyatları yapılabiliyor.

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında birçok geliştirme yapılarak yoğun bakım ve tedavi üniteleri, ameliyathane genişletildi ve röntgen, biyokimya ve hemogram cihazları alındı. 'Onlar üşürse bizde üşürüz, onlar aç kalırsa biz üzülürüz' düşüncesiyle hareket eden Giresun Belediyesi, 200^den fazla kedi ve köpek evi ile 200'e yakın mama kaplarını sokaklara yerleştirerek son bir yılda 50 ton mama kullanıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, "Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmek ve bu bilinci çocuklarımıza küçük yaşta kazandırmak hepimizin görevi. Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir. 4 Ekim aynı tabiatta beraber nefes aldığımız tüm hayvanların yaşama hakkına dikkat çekmek, korumak daha iyi ortamlarda barınmasını ve beslenmesini sağlamak konularında farkındalık oluşturmak için kutlanan ve etkinlikler yapılan bir gün. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin, Onlar bize emanet. Hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile yaşamımız daha da güzelleşecektir" mesajını yayınladı.

Ayrıca hayvan barınağında 100'ün üzerinde köpek ile 30'un üzerinde kediye bakılmasının yanı sıra 80 metrekare kedi evi ve 7 bölmeli hasta köpekler için hasta yatar yeri hizmet veriyor. - GİRESUN

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oluyor
Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oluyor
Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oluyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oluyor - Son Dakika

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