Giresun Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu - Son Dakika

Giresun Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların taleplerine anında cevap veren ekiplerin evde temizlik, ulaşım ve kişisel ihtiyaçları gidermek için yoğun çalıştıkları vurgulandı.

Bu bağlamda vatandaşların isteği doğrultusunda sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla erzak, hasta bezi, tekerlekli sandalye ve tekerlekli yürüteç yardımında bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi'ni kurarak büyük bir eksikliği giderdik. Vatandaşımızın sağlığı bizim için önemli. İmkanlarımız dahilinde evde bakım hizmetlerimizle birlikte onların sağlık sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız."