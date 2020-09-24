Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti - Son Dakika

Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti

Giresun Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya anında müdahale etti.

Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti, System.String[]

Giresun Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya anında müdahale etti.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 3 grup, 13 araç ve 88 personelle 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 679 olaya müdahale ederek büyük bir başarıya imza attı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan itfaiye ekipleri, yıl içerisinde 192 yangın, 153 trafik kazası ve kurtarma, 224 hayvan kurtarma, 110 su baskını olmak üzere toplamda 679 olaya müdahale etti.

İş yerlerinin denetleme, personel eğitimi, tatbikat, resmi kurum çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve benzeri görevler olmak üzere çok sayıda farkındalık çalışmasının da yürütüldüğünü ifade eden İtfaiye Müdür Vekili Coşkun Musaoğlu can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca çalıştıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İtfaiye Müdür Vekili Musaoğlu, "Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza ağırlık verdik. 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale ettik. Bunun yanı sıra iş yerlerini denetleme, raporlandırma ve resmi kurum çalışmalarını bilinçlendirme noktasında çok sayıda çalışmaya imza attık. Bu kapsamda 5 bin 652 ton içme suyu dağıtımı, 3 bin 800 ton yol sulama, 292 adet iş yeri raporu düzenlendi. Ayrıca 30 defa eğitim, tatbikat ve denetleme gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai gözetmeksizin çalışan ekiplerimiz, özverili bir şekilde görevlerini icra etmektedir" dedi. - GİRESUN

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri 2020 yılının ilk 9 ayında 679 olaya müdahale etti - Son Dakika

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