Giresun Belediyesi, İzmir için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Giresun Belediyesi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 'Gün birlik olma günüdür' diyerek afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından ülke genelinden İzmir'e arama kurtarma destek ekipleri ile yiyecek, giyecek ve barınma yardımı gönderiliyor. Giresun Belediyesi de bu konuda İzmir'e destek için harekete geçti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gün birlik olma günüdür diyerek, "Dün bizler zora düştüğümüzde onlar yanımızdaydılar. İlimizde yaşanan sel afetinin yaralarını hep birlikte sarmıştık. Bugün ise sıra bizde. Gün birlik günü. Afetzedelerimizin özellikle kuru gıda ve yeni battaniye ihtiyaçları bulunmaktadır. Hemşehrilerimizin bu ihtiyaçları karşılamak için yapacak oldukları yardımları Giresun Botanik Park'a getirmeleri halinde toplanan yardımlar Belediyemiz tarafından en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırılacaktır" dedi.

Başkan Şenlikoğlu, bölgede çalışan tüm ekiplere kolaylıklar dileyerek, "Her dakika müjdeli haberlerini bekliyoruz. Ülke olarak İzmirli kardeşlerimizin hep birlikte yaralarını sarıp yanlarında olmaya devam edeceğiz. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve aziz milletimize sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - GİRESUN