Giresun Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Giresun Belediyesi, kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki anlamda destek verecek "Kadın Danışma Merkezi"nin açılışını yaptı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin kadınlar için bir kurumdan çok, kendilerini ait hissedecekleri güvenli bir yer olacağını belirtti.

Şenlikoğlu, hukuki ve psikolojik destek hizmetinin de merkezde sağlanacağını ifade ederek, "Kadın ve çocuklara yönelik çalışmalarımızı sürdürerek kadınlar açısından hayatı paylaşacak ve kolaylaştıracak adımları tek tek atacağız. Kadın Danışma Merkezimiz kadınlara birçok alanda hizmet verecek." dedi.

Sosyal hizmet danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, sığınma evine yönlendirme ve yerleştirme hizmetlerinin merkez aracılığıyla sağlanacağını kaydeden Şenlikoğlu, yine kadınların yararlanabilecekleri sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve eğitimler hakkında bilgilendirme, şiddetle mücadele konusunda kurumlarla işbirliği yürütüleceğini sözlerine ekledi.