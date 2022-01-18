Giresun Belediyesi kar yağışına karşı gerekli tedbirleri aldı - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bölgede etkili olması beklenen kar yağışı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji'den Giresun için kar yağışı uyarısı yapıldığını belirtti.

Belediye olarak şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele için 200 personel ve araçların hazır bekletildiğini ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Kardan dolayı yaşanacak olumsuzlukları halkımızın rahat şekilde atlatması için elimizden geleni yapacağız. Personelimizle hep beraber kar yağışına hazırız. Kar şehrin yaşamını da etkilediği için, biz de belediye olarak tüm hazırlıklarımızı eksiksiz olarak tamamladık."