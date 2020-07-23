Giresun Belediyesi kentsel dönüşüm için çalışmalara başladı - Son Dakika

Giresun Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında imzalanan "Kentsel Dönüşüm Bilgi ve Tecrübe Aktarımı" protokolü kapsamında ortak kentsel dönüşüm proje ekibi oluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı bölgelerinde başlatılması planlanan kentsel dönüşümle ilgili ilk adım atıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İstanbul'a giderek kentsel dönüşümle ilgili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrasında Esenler Belediyesi ile Giresun Belediyesi arasında "Kentsel Dönüşüm Bilgi ve Tecrübe Aktarımı" kapsamında bir sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre Giresun Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi için Esenler Belediyesi'nden belli bir süreliğine, konusunda uzman personel ve proje desteği alacak. Bu süreçte de Giresun Belediyesi kendi ekibini yetiştirecek ve ekip göreve hazır hale getirilecek.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sözleşme imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Giresun'da Esenler Belediyesinin dönüşümle alakalı tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade ederek, desteklerinden dolayı Başkan Göksu ve yönetimine teşekkür etti.

Mehmet Tevfik Göksu ise "Esenler olarak kentsel dönüşümdeki bugüne kadar yapmış olduğumuz metotları ve başarıları Giresun'a taşımak istiyoruz. Bilgi ve tecrübe paylaşımımızla beraber bizim yaşadığımız tecrübeleri yaşamadan hemen işe başlanması için yapılabilecek adımların, hem fikri hem de fiili danışmanlığını üstleneceğiz." ifadelerini kullandı.