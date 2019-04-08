Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi'nde Devir Teslim

Giresun Belediyesi'nde Devir Teslim

23 dakika önce

Giresun'da 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu, önce mazbatasını aldı, ardından Giresun Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Giresun Belediyesi'nde Devir Teslim, System.String[]
Giresun'da 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu, önce mazbatasını aldı, ardından Giresun Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Giresun'da 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına rağmen sonuçlar değişmeyince Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Şenlikoğlu'na Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi. Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Belediye Meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla Giresun Belediyesi'ndeki devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanlığı görevini Aytekin Şenlikoğlu'na devreden Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Tökez, bunun bir bayrak değişimi olduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı Tökez "Demokrasinin en güzel örneğini ilimizde yaşadık. Bizler demokrasiye inanan insanlarız. Bu bir nöbet devridir. Bu demokrasinin gereğidir. İlimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.

"Artık hizmet zamanı"

Belediye Başkanlığı görevini devralan Aytekin Şenlikoğlu ise "Bu yarışın gerekliğini yaptık. Bunu yaparken hiçbir zaman seviyeyi düşürmeden yarışı yapmaya çalıştık. Giresun bunu takdir etti ve görevi bize bıraktı. Daha iyi, daha güzel hizmetler için yola çıktık. Bu saatten sonra tartışma değil, hizmet zamanıdır, konuşma değil, yapmak zamanıdır. Kimseyi ötekileştirmek yok. Koltuğa oturduktan sonra hizmet yarışı başlamıştır. Allah'ın izniyle Giresunumuzu partili, partisiz herkesle omuz omuza birlikte bir yerlere taşıyalım istiyoruz. Biz Giresun'a verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Tökez, Belediye Mühürünü ve mali raporu Aytekin Şenlikoğlu'na teslim etti. Aytekin Şenlikoğlu daha sonra Belediye Başkanlığı koltuğuna oturarak tebrikleri kabul etti. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:25 Kaynak: İHA

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mazbatayı Aldıktan Sonra Anıtkabir'e Gideceğini Söyledi Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 12:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi'nde Devir Teslim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]