Giresun Belediyesi sünnet şöleni düzenledi - Son Dakika

Giresun Belediyesi'nce sünnet şöleni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleninde, Atatürk Meydanı'nda toplanan çocuklar, aileleri ile konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Daha sonra Giresun Kalesi'ndeki restoranda gerçekleşen programa katılan aileler ve çocukları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile buluştu. Sünnet şöleninde çocuklara oyuncak dağıtıldı, ardından ailelere ve çocuklara yemek ikramında bulunuldu.

Başkan Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinerek çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda düzenledikleri sünnet şöleniyle çocukların sevinçlerine ortak olduklarını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemize başvuru yapan 49 ailemizin çocuklarının yapılan sağlık kontrollerinden sonra sünnet olmasına vesile olduk. Çocuklarımız bu şehrin geleceği, biz de evlatlarımızın geleceği adına her zaman yanlarındayız. Çocuklarımızın çok daha güzel günlerinde, sağlıkla afiyetle birlikte olalım. Düğünlerinde beraber olalım, onlarla birlikte övünelim."