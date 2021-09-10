Giresun Belediyesi'nden geleneksel sünnet şöleni - Son Dakika

Giresun Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni coşku içinde gerçekleşti.

Giresun Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanı'nda toplanan çocuklar, aileleri ile birlikte konvoy eşliğinde şehir turu attı. Ardından Giresun Kalesinde gerçekleştirilen programa katılan çocuklara oyuncak dağıtıldı. Daha sonra ailelere ve çocuklara yemek ikramında bulunuldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinerek çalıştıklarını belirterek "Bu kapsamda düzenlediğimiz sünnet şöleni ile birlikte çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Evlatlarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemize başvuru yapan 49 ailemizin çocuklarının yapılan sağlık kontrollerinden sonra sünnet olmasına vesile olduk. Çocuklarımız bu şehrin geleceği, biz de evlatlarımızın geleceği adına her zaman yanlarındayız. Çocuklarımızın çok daha güzel günlerinde, sağlıkla afiyetle birlikte olalım. Düğünlerinde beraber olalım, onlarla birlikte övünelim, birlikte iftihar edelim" dedi. - GİRESUN