Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi'nden sünnet şöleni
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Giresun Belediyesi'nden sünnet şöleni

46 dakika önce

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel toplu sünnet şöleninde 51 çocuk sünnet oldu.

Giresun Belediyesi'nden sünnet şöleni, System.String[]
Giresun Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel toplu sünnet şöleninde 51 çocuk sünnet oldu.

Giresun Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet sunmanın bilinciyle çeşitli etkinlikler yapmayı sürdürüyor. Bu etkinliklerden biri de sünnet şöleni oldu. Her yıl yaz aylarında düzenlenen şölende, çocuklar sünnet merasimlerini, aileleri ile bir arada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Giresun Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen "Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni" lunaparkta oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Meydanı'nda toplanan çocuklar aileleri ile birlikte konvoy eşliğinde şehir turu attılar. Şehir turunun ardından lunaparkta gerçekleşen programa katılan aileler ve çocukları Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile buluştu. Şölende Aşr-ı Şerif ve dualar okunup misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Evlatlarımızın delikanlılığa ilk adımı olan sünnetlerinin sonrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi belediyemiz Sosyal Belediyecilik anlayışını kendine ilke edinerek çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz sünnet şöleni ile birlikte çocuklarımızın sevincine ortak olduk. 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında belediyemize başvuru yapan 51 ailemizin çocuklarının yapılan sağlık kontrollerinden sonra sünnet olmasına vesile olduk. Çocuklarımız bu şehrin geleceği, biz de evlatlarımızın geleceği adına her zaman yanlarında olacağız. Onların çok daha güzel günlerinde, sağlıkla afiyetle birlikte olalım. Onların düğünlerinde beraber olalım, onlarla birlikte övünelim, birlikte iftihar edelim. Dilerim ki askerlikleri ve evliliklerinde da beraber oluruz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim" dedi.

Sünnet Şöleninin ardından çocuklar lunaparkta doyasıya eğlendiler. - GİRESUN
Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:22 Kaynak: İHA
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