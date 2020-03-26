Giresun Belediyesi'nden yeni hizmet:

Giresun Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadelesini aralıksız sürdürürken, "Evde Kal" çağrısı yapılan vatandaşlara kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.



Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla yeni bir hizmet daha başlatıldı ve kartlı su sayacı olan abonelerin su yükleme işlemleri belediye tarafından yapılarak kartlar abonelere teslim edilecek. Akıllı su sayacı kullanan ve kartına su yüklemek isteyen aboneler belediyeyi aramaları veya belediyenin sosyal medya hesaplarından yazmaları halinde, kartları doldurularak ilgili adreslere götürülüp teslimi yapılacak.



Kısa bir zaman önce de belediye tarafından bir açıklama yapılarak 3 ay boyunca su kesintisi uygulanmayacağı duyurulmuştu. Yetkililer, bu zor süreçte Giresun halkının yanında olmaya devam edeceklerini söylediler. - GİRESUN