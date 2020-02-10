Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor

6 saat önce

Giresun Belediyesi, cumartesi gününden bu yana bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı karşısında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor, System.String[]

Giresun Belediyesi, cumartesi gününden bu yana bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı karşısında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Şehir merkezinde 60 santimetreyi bulan kar yağışı karşısında ekipler öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arter, hastaneler ve kaldırımlardaki karları temizliyor. Kar küreme aracı, solüsyon aracı, tuzlama aracı, greyderler ve JCB tipi 42 araç ve 215 personelle çalışmalar gece gündüz devam ediyor.


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kar yağışına hazırlıklı olduklarını ve şu ana kadar şükürler olsun bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti. Şenlikoğlu "Kar yağışları sonrası şehrimizin her yerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapmaktayız. Özellikle trafiğin daha yoğun olduğu ana arterlerde, hastane yollarında, şehir giriş ve çıkışlarımızda çalışmalara ağırlık veriyoruz. Halkımızın sıkıntı yaşamaması için personel ve iş araçlarımızla seferber olduk. Şu anda şehir merkezimizde yollar açık ve güvenli durumda. Alınan tedbirlerle birlikte çok büyük mağduriyet yaşanmadan süreci atlattık. Bu soğuk kış gününde gece gündüz demeden sahada öz verili bir şekilde çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor ve onlara kolaylıklar diliyorum" dedi. - GİRESUN

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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