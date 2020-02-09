Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor

6 saat önce

Karadeniz'i etkisi altına alan kar yağışı sonrasında karın etkili olduğu iller arasında yer alan Giresun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor, System.String[]

Karadeniz'i etkisi altına alan kar yağışı sonrasında karın etkili olduğu iller arasında yer alan Giresun'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.


Kar mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdüren Giresun Belediyesi ekipleri ana arterlerin sürekli açık kalmasını sağlarken, yollarda iş makinalarıyla kar küreme çalışmalarının yanı sıra, yayaların güvenliği için kaldırımlarda kürekle temizlik çalışmaları da gerçekleştirildi. Don ve buzlanma olaylarında sorun yaşamaması için yaya kaldırımlarında kar küreme çalışmaları titizlikle sürdürüldü.


Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu karla mücadele çalışmalarının kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Şenlikoğlu "Önceden iş makinelerimizi ve kamyonlarımızı hazırlamıştık. Zaten günler öncesinden kara hazırlıklıydık. Personel ve araç profilimizi iyi değerlendirdik. Kar temizleme, kar küreme, tuzlama ve benzeri hizmetler eş zamanlı olarak yürütüldü. Tuz stoku yaptık. Kar bastırınca tüm iş makinelerimizin tamamını sahaya sürdük. Trafiği sürekli açık tuttuk. 28 mahallemizde gece ve gündüz hiç durmadan çalıştık. Şehrimizin hiçbir cadde ve sokağında halkımızı mağdur etmedik. Herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntılarla karşılaşmadık. Karla mücadele çalışmalarından alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum" dedi. - GİRESUN

Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
Uludağ'da tatilciler karlar altında kalan araçlarını böyle aradı Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:58:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Belediyesi'nin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]