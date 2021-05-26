Giresun Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekipler tarafından Gedikkaya Mahallesi Gedikkaya Caddesi'nde kaldırım yenileme, Hacısiyam Mahallesi Sazgeçidi Sokak'ta kaldırım ve parke yenileme, Erikliman Mahallesi'nde yeni imar yolu çalışması, yol düzenleme, silme ve menfez çalışması ile Çıtlakkale Mahallesi Petek sitesinde ise kaldırım çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şehrin ana alter, ara sokak ile caddelerinde oluşan çukur ve benzeri nedenlerden dolayı halkın sıkıntı yaşamaması için bakım ve onarım çalışmalarına devam edileceği aktarıldı.