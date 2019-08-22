Son Dakika Haberleri: Giresun Belediyesi, öğrencilere kucak açıyor
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Giresun Belediyesi, öğrencilere kucak açıyor

1 saat önce

Giresun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler tarafından il dışından şehre gelen öğrencilere rehberlik yapmak amacıyla Atatürk Meydanı, Otogar, Üniversite Güre ve Gazipaşa Yerleşkelerine stant kuruldu.

Giresun Belediyesi, öğrencilere kucak açıyor, System.String[]

Giresun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler tarafından il dışından şehre gelen öğrencilere rehberlik yapmak amacıyla Atatürk Meydanı, Otogar, Üniversite Güre ve Gazipaşa Yerleşkelerine stant kuruldu.


Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatı ile kurulan stantlar öğrenciler ve ailelere yabancı oldukları şehrimizde kolay yön bulmaları ve ihtiyaçlarını daha kolay sağlamaları adına önemli bir görev üstleniyor.


Başkan Şenlikoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Şehrimize gelen öğrencileri kendi evlerinde hissettirmek adına çalışmalar yapıyoruz. İlk adım olarak stantlarımızı kurduk. Bu stantlarda öğrencilerimize ve ailelerine kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Hem ailelerimize kolaylık sağlayıp hem de güzel şehrimizin tanıtımını yapıyoruz. Üniversite öğrencilerimizle ilgili çalışmalarımız bununla da kalmayacak. İkametgahını şehrimize taşıyan öğrencilere özel kart çıkaracağız ve bu kart ile şehrimizde çeşitli imkanlardan faydalanacaklar. Eğitim, giyim, yemek, market ve sağlık sektöründe öğrencilerimizin çeşitli imkanlara kavuşması adına çalışmalarımız var" dedi.


Görevliler, öğrencilere tanıtım kitapları ve el broşürleri vererek şehrimizin güzelliklerini yerinde görmelerini sağlıyor. - GİRESUN

Atatürk Meydanı, Giresun, Güre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
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