Giresun Belediyesi şehir tiyatrosu "Kitap Su ile Tablet Can" oyununu Akçaabat'ta sahneledi - Son Dakika

Akçaabat Açık Hava Tiyatro Günleri kapsamında Giresun Belediyesi şehir tiyatrosu "Kitap Su ile Tablet Can" isimli oyununu çocuklarla buluşturdu.

Ali Murat Yılmaz'ın yazdığı, Özden Aydın'ın yönettiği, Ayşegül Çavuşoğlu, Atakan Atlar, Duygu Aydın, Nevin Dizdar, Fikret Öğüd, Derya Kabayel, Ali İlker Pir ve Eray Aktaş'ın oynadığı oyun, tiyatro sever çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Elektronik cihazların insan hayatındaki yerinin yanı sıra kitap okumanın faydalarının anlatıldığı oyun, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Akçaabat Belediyesi tarafından sahil parkında kurulan platformda sahnelendi.

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak, sağlıklı ve topluma faydalı bireyler yetişmeleri adına bir dizi sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Özdemir, konuşmasının ardından Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine plaket sundu.